Lundvik mest spelad på Spotify inför finalen

John Lundvik har flest Spotify-lyssningar bland finalistena i Melodifestivalen. Sångaren har drygt 14 procent av spelningarna av de olika bidragen, medan Hanna Ferm och Liamoo har nära 13 procent.

Om antalet lyssningar på Spotify kan ge en fingervisning om vilken Melodifestivalsfinalist som kommer att ta hem tävlingen på lördag så ligger John Lundvik bra till. Det visar siffror från strömningstjänsten. John Lundviks "Too late for love" är favoriten med 14,3 procent av lyssningarna, tätt följd av Hanna Ferm och Liamoo på 12,8 procent. Trea ligger 16-årige Bishara med "On my own" som har 12,1 procent av lyssningarna.