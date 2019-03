Insändare med anledning av artikel om ordningsvakter i Sydsvenskan den 4 mars.

Då skrev Sydsvenskan om att kommunstyrelsen i Lund under veckan förväntas fatta beslut om en fördubbling av antalet ordningsvakter i Lunds centrum till en kostnad av 2 miljoner. Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) menar i artikeln att syftet är att skapa trygghet. Frågan är om ett ökat antal ordningsvakter har den effekten?

I Lund har den anmälda brottsligheten minskat med 22 procent mellan åren 2014–2018. Det är en mycket positiv utveckling särskilt med tanke på att Lund vuxit till en mindre storstad, vilket i normalfallet innebär ökad brottslighet. Lund är också en ung stad, universitetet drar många unga människor till vår stad men det gör också våra gymnasieskolor där antalet elever som kommer utifrån är ca 60 procent. Unga människor är mer brottsaktiva än äldre.

Alltså är det inte en ökad brottslighet som generera en ökad otrygghet från Lundabornas sida. I polisens senaste trygghetsmätning för 2018 blev Lunds trygghetsindexet 1,53 på en sexgradig skala. Det är en svag ökning från tidigare år. Lund är fortsatt en trygg stad och andra kommuner av Lunds storlek skulle troligen slå på stora trumman om att tryggheten aldrig varit bättre i deras kommun om de haft ett trygghetsindex på 1,53.

Lunds största tillgång är dess invånare och Lundaborna är kloka. Tänk om det är så att Lundabornas ökande otrygghet grundar sig i deras tankar om att staten inte klarar sitt uppdrag, att säkra medborgarnas trygghet, utan att kommunerna måste gå in med kommunala skattepengar och anställa ordningsvakter som ska patrullera gator och torg, något som de redan har betalat via den statliga skatten. Om de sedan via massmedia får reda på att polisen får allt svårare att klara upp brott, till exempel skjutningar i vår grannstad Malmö. Lägg till att de hör olika representanter från polisen ständigt prata om att de är för få och får allt svårare att prioritera det lokalt brottsförebyggande arbetet. Slutligen dränks de av information från både riks- och lokala politiker om hur illa det är ställt i vårt land, ett av världens bästa länder att leva, bo och uppfostra sina barn i.

Tänk om det är dessa faktorer som gör att människor i vår stad och vårt land känner en ökad otrygghet?

Fler ordningsvakter och fler kameror i vår stad kommer troligen fortsätta bidra till en fortsatt minskad brottslighet men har inte mycket med trygghet att göra.

Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund bör fortsätta sitt framgångsrika arbete med lokala samverkansöverenskommelser och medborgarlöften och inrikta detta arbete på trygghetsskapande åtgärder. Då hjälper kommunen polisen på riktigt.

Samtidigt måste januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L om 10 000 fler polisanställda till 2024 och bättre villkor för dem som jobbar inom polisen bli verklighet. Politiken måste också ställa krav på polisen om att stora delar av personalökningen måste tillfalla den yttre verksamheten så att vi åter kan se poliser som till fots patrullerar våra gator och torg, inte ordningsvakter.

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson var fram till våren 2015 närpolischef i Lund och arbetade därefter på NOA, Polisens nationella operativa avdelning. Han gick i pension i februari 2017.