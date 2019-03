John Lundvik tog som väntat hem segern i Melodifestivalen, med god marginal. ”Too late for love” var både folkets och jurygruppernas favorit – faktiskt varenda jurygrupps.

Nu väntar den verkliga utmaningen: Eurovision Song Contest. Där tävlar han med sig själv.

Det blev aldrig riktigt spännande, stödet var massivt. Det är verkligen John Lundviks låt som nästan alla vill ha i Eurovision Song Contest.

— Jag är mållös, sade han en halvtimme efter att rösterna räknats, har aldrig sett det här hända någon gång. Tolva efter tolva radades upp. Jag är fortfarande rörd.

Han har rätt, detta har inte hänt sedan festivalen moderniserades år 2002 med deltävlingar och folkomröstning och fick ungefär det upplägg den har idag. Men Carola fick förstås maxpoäng också hon, år 1983.

— Det här är så underbart! Vilket kvitto på att jag får förtroendet att representera mitt land. Nu vill jag bara krama om min familj och mina närmaste. Jag har knappt träffat dem på sistone, vi har jobbat i sex månader med de här tre minuterna. När det släpper och drömmer blir verklighet, då är känslan och lättnaden obeskrivlig.

Utklassning, alltså. Favoriten vann. Men innebär det att allt gick enligt prognoserna? Inte alls! Nano fick överraskande många poäng av juryn och såg ut att vara den som jämte Hanna Ferm & Liamoos "Hold you" skulle kunna hota Lundvik. Men bland folket var det istället Bishara, det unga stjärnskottet, som var favorit nummer två.

Men det räckte ändå inte på långa vägar. Den här tävlingen var Lundviks.

”Too late for love” är den mäktiga balladen med stark gospelkänsla som kvalificerade sig för Melodifestivalen, skriven i Vellinge tillsammans med skåningarna Andreas Stone Johansson och Anderz Wrethov. Men John Lundviks första val för festivalen i år hette ”Bigger than us”. Den fick nobben, eftersom SVT tyckte den var alldeles för lik den låt som han tävlat med i förra årets festival. Låtskrivarna var i princip desamma som 2018, och det hördes.

Istället blev det halvskånsk house-gospel, och den där ”Bigger than us” exporterades till Storbritannien där den föll i bättre jord. Sångaren Michael Rice tog den till seger och därmed till Eurovision Song Contest i Tel Aviv i maj månad.

Nu ska han tävla mot sig själv.

— Det kommer att bli episkt! Det får bli som det blir, men äh ... jag tror att vi svenskar tar det.

Han är bra mycket mer involverad i sitt eget sångnummer, verkar ha släppt kontrollen över den där låten som engelsmannen sjunger.

— Jag har haft huvudfokus här, har inte haft tid att kolla in vad som händer där bort i England.

John Lundvik själv är faktiskt född i London, där han bodde fram till sex års ålder då han och hans adoptivföräldrar flyttade till Växjö. Han har skrivit massor av låtar. Fram till ganska nyligen var den mest kända ”When you tell the world you’re mine”, som han knåpade ihop med Jörgen Elofsson och som duon Agnes Karlsson och Björn Skifs premiärsjöng vid kronprinsessans bröllop 2010.

I sommar ingår John Lundvik i turnépaketet Diggiloo, som får premiär i Malmö 3 juli. Den 13 juli väntar Ystad, 27 juli Båstad.