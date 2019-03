Polis plockade bort staty

Polisen på Gotland har monterat ner en skulptur på Galgberget i Visby. Anledningen: Den kan skrämma folk, rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland

– Någon har blivit rädd och larmat att man tror att någon har hängt sig på platsen, säger Jessica Lundeberg, konstnären bakom "The watcher in the woods", en delvis genomskinlig plåtskulptur som föreställer en liten flicka.

När polis och ambulans kom till dungen där skulpturen stod insåg de att det inte var fara för någon människa. Men polisen plockade ner konstverket.

– Man gör bedömningen att står den kvar så kommer fler bli skrämda på samma sätt, säger polisens förundersökningsledare Ayman Aboulaich till radion.

– Jag var där och tittade och det var väldigt ledsamt att se den ligga där, lite trasig, säger Lundeberg.

Hon uppger att polisen lovat betala reparationskostnader, och hoppas att konstverket ska kunna komma tillbaka till platsen där den stått sedan maj förra året.