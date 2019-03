Dygnet runt

Klart: Ola Salos krogshow kommer till Malmö

Ola Salo tar sin The Ark-krogshow även till Malmö. Nu är det klart att föreställningen ”It takes a fool to remain sane” sätts upp på Malmö Arena i höst. ”Det här var ju något vi drömde om med The Ark”, säger Ola Salo.