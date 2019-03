Målexplosion gav AIK-seger

Två ribbträffar i den första perioden – sedan hade AIK skjutit in sig. Och framför allt kanadensaren Garry Nunn. Han gjorde hattrick i en galen andra period där hemmalaget gjorde fem mål och till slut krossade Oskarshamn med 5–1 i den första allsvenska finalen.

Stockholmslaget har pressen på sig att ta sig upp i SHL.

Framför allt då klubbens ekonomi blöder och elitlicensen för nästa säsong inte är garanterad.

Trots de kraven spelade laget ut ordentligt i den första allsvenska finalen där vinnaren i bäst av fem matcher får spela direktfinal mot SHL-jumbon Timrå. Förloraren får spela playoff om en plats i den andra direktfinalen.

Det tog en period för laget att skjuta in sig. Både Sam Marklund och Justin Crandall prickade ribban i första perioden.

I andra fick laget utdelning på allt.

Redan efter 6.28 lyste 3–0 på resultattavlan och när perioden var över stod det hela 5–0.

Gary Nunn var den stora förgrundsfiguren med ett hattrick.

Han gjorde både 1–0 och 2–0 på liknande sätt då han hittade luckan mellan benskydden på Oskarshamns målvakt Adam Åhman, tredjemålvakt i det svenska JVM-laget tidigare i år.

4–0-målet gjorde han på en retur sedan Oskarshamnsförsvaret inte fått undan pucken.

– Puckarna går in nu, så det är bara att skjuta. Det är lätt att steppa upp i de här matcherna och vi har den bästa hemmapubliken i serien, den betyder så mycket, sade Nunn till C More.

När AIK-spelarna lämnade isen efter andra perioden var det till stående ovationer från 5 732 åskådare på Hovet.

Sam Marklund gjorde 3–0 och Eric Castonguay 5–0 i numerärt överläge.

Oskarshamn snyggade till siffrorna en aning i tredje perioden när Joakim Thelin, son till AIK-legendaren Mats Thelin, styrde in 5–1 i powerplay.

AIK och Oskarshamn har dominerat serien, men medan Stockholmslaget behållit formen hela vägen hade Oskarshamn förlorat sju av sina nio sista matcher i grundserien.

Klarar inte Smålandslaget av att ta sig upp ur svackan till onsdagens andra final på hemmaplan kan matchserien vara över redan på fredag kväll då den tredje finalen spelas i Stockholm.