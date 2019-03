Skåne

Öresundståg över bron ställs in under helgen

Underhållsarbete gör att alla Öresundståg mellan Malmö C och Kastrup ställs in mellan klockan 13 på lördag och klockan 12.50 på söndag. Ersättningsbussar ska sättas in, enligt Skånetrafiken.

Det är ett årligt underhållsarbete som ska utföras under helgen.