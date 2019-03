Vellinge

Trettiotal fotbollsspelare blev bestulna under match

Ett trettiotal fotbollsspelare blev bestulna under pågående match. Under fredagskvällen bröt sig tjuvar in i omklädningsrummen vid Höllvikens idrottsplats och stal kläder, kontanter och smycken för mer än hundratusen kronor.

– Man blir så ledsen, säger Stephan Lindstrand, kanslist på BK Höllviken.

Det var när BK Höllviken och Rydsgård möttes för en seniormatch på fredagskvällen som tjuvarna slog till. Gärningsmännen har tagit sig in genom att bryta upp en huvudentré, sökt igenom lokalerna och försvunnit med allt av värde. Inbrottet upptäcktes vid 20.30-tiden.