Debut ger Jönsson EM-drömmar: ”Inget som man vill missa”

Uttagningen i landslaget tänder mästerskapsdrömmar hos Lugis debutant.

– EM på hemmaplan hade varit riktigt coolt, säger Alfred Jönsson.

På tisdagen blev det officiellt, men det var redan på måndagen som förbundskaptenen Kristján Andrésson ringde upp Lugistjärnan Alfred Jönsson för kalla honom till de kommande landskamperna mot Norge i april.

– Det var ett ganska sakligt samtal om datumen och vad som väntade, berättar handbollsligans skyttekung.

21-åringen som stått för en ny fantastisk säsong säger att samtalet inte innehöll så många motiveringar till uttagningen.

– Bara att bli uttagen är beröm nog för mig. Det behövs inte mer, tycker han och beskriver sig som stolt, överraskad och glad.

Han har under det senaste året funnits med på flera samlingar utan att ha varit uttagen i truppen. Tillsammans med tre, fyra andra talanger har de granskats av förbundskaptenen under träning och försiktigt skolats in.

– Men den här gången är det på riktigt och förhoppningen är så klart att jag också ska få spela lite som en av två mittnior i truppen. Det blir spännande att se hur jag står mig mot ännu bättre motstånd än vad jag stöter på i klubblaget. Norge har världsspelare på varje position, säger Alfred Jönsson som inte hade förväntat sig att komma med i landslaget redan i år.

Fakta Fyra debutanter i truppen De direktkvalificerade nationerna Sverige och Norge möter varandra i EHF Euro Cup i april. Den 11:e i norska Arendal och den 13:e i Partille Arena. Målvakter: Mikael Appelgren, Tobias Thulin. Utespelare: Jerry Tollbring, Emil Frend Öfors, Andreas Nilsson, Jesper Nielsen, Max Darj, Fredric Pettersson, Jonas Samuelsson (debutant), Valter Chrintz (debutant), Kim Ekdahl Du Rietz, Simon Jeppsson, Jim Gottfridsson, Alfred Jönsson (debutant), Kim Andersson, Linus Persson, Jack Thurin (debutant).

När han nu finns med så föder det drömmar om att komma med i nästa års mästerskap – EM i Sverige.

– Det är så klart inget som man vill missa. EM på hemmaplan hade varit riktigt coolt. Men jag kan bara konstatera att om jag gör det bra har jag större chans. Jag måste prestera bra över längre tid både i klubblaget och i landslaget, säger Alfred Jönsson som i sommar byter Lugi mot spel i Hannover.

EM avgörs i Sverige i januari nästa år. Malmö är en av spelplatserna.