Hawke i miniserie av "The good lord Bird"

Ethan Hawke är klar för en roll i 1800-talsdramat "The good lord Bird", baserad på en roman med samma namn av James McBride, rapporterar Variety

Det rör sig om en miniserie på åtta avsnitt som Showtime lagt en beställning på, där Hawke ska spela rollen som John Brown, som kämpar för att avskaffa slaveriet. Boken handlar om en ung slavpojke som måste klä ut sig till flicka för att överleva i delstaten Kansas i samband med att spänningarna mellan motståndare och förespråkare för slaveriet ökar.

Hawke, som har setts i "The magnificent seven" och som dyker upp i kommande "Stockholm", går också in som exekutiv producent och ska vara med och skriva manus. Han beskriver det som ett drömprojekt.