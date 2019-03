Nöje

Kändisar betalade mutor till elitskolor

Minst två amerikanska tv-kändisar är involverade i en stor mutskandal som just nu rullas upp i USA. Det handlar om människor som på olika sätt via mutor fått in sina barn på något av landets elituniversitet.

Stjärnorna som nämns i samband med skandalen är Felicity Huffman från "Desperate housewives" och Lori Loughlin från "Huset fullt", skriver People