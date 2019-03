Mer anime på väg till Netflix

Räkna med mer japansk anime på Netflix framöver. Strömningsjätten har skrivit kontrakt med de japanska animestudiorna Anima, Sublimination och David Productions som man beställt serier från, rapporterar The Hollywood Reporter

Anima kommer att göra en avknoppningsserie i "Altered carbons" universum, där Joel Kinnaman hade en roll i det actionspäckade framtidsdramats första säsong.

Sublimination ger sig på en serie baserat på Capcoms rollspel "Dragon's dogma", medan David Production ska göra "Spriggan", baserad på en manga med samma namn.

Sedan tidigare står det klart att en ny "Ghost in the shells"-serie ska komma nästa år till Netflix. Bolagets chef för japanskt innehåll, John Derderian, säger enligt The Hollywood Reporter att målet är att bli den mest attraktiva tjänsten för fans och skapare av anime.