Lars Bryggman, Fredrik Händemark och Johan Olofsson – där har ni Malmö Redhawks nykomponerade förstakedja i Skånederbyt mot Rögle.

Veteranen Per Ledin fick ganska mycket speltid i förlusten mot Timrå, men han är petad igen. Utanför laget är också Pontus Netterberg och Kim Rosdahl. In i matchtruppen igen kommer Marcus Sylvegård – efter att ha varit nedskickad till juniorerna. I J20 har han öst in poäng: 10 på fem matcher.

Redhawks kör med tolv forwards och åtta backar, in i backbesättningen: Carl-Johan Lerby.

Oscar Alsenfelt vaktar kassen.

Nedsläpp 19.00