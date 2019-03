Få andra frågor engagerar Lundaborna så mycket som trafiken, och det ofta med rätta. De som beslutar om trafiken i Lund har ofta löst ett trafikproblem genom att flytta det till ett annat ställe. Nya Lundabor klagar då och ibland flyttas då problemet vidare till ett tredje ställe.

Just nu är den stora busstrafiken mellan Lund C och sjukhuset som diskuteras i de kvarter jag bor. I samband med spårvägsbygget leddes all busstrafik i detta stråk över från Bredgatan och St Laurentiigatan till Spolegatan och Kung Oskars väg. I nuläget trafikeras dessa sistnämnda gator av inte mindre än 18 busslinjer, varav 7 stadsbuss- och 11 gula regionbusslinjer. Då är inte flygbussar, tågbussar, långfärdsbussar och turistbussar inräknade. I rusningstrafiken passerar cirka 160 bussar i båda riktningarna i dessa trånga stadsgator. Jag tvivlar på att det finns någon annan svensk stad som har gator med så stor busstrafik men jag vet att det åstadkommer stora problem för de boende längs Spolegatan-Kung Oskars väg i form av buller, skakningar och trängsel. Till och med kommunen medger att detta är ett problem för hälsa och välbefinnande.

Går det att lösa dessa problem utan att flytta dem till ett annat ställe? Åtminstone kan man sprida ut busstrafiken på fler stråk än ett enda. Jag har skrivit ett medborgarförslag som fram till 14 mars finns på www.lund.se/lundaförslaget där jag föreslår att busslinjerna sprids på tre till fyra stråk, S:t Laurentiigatan, Bredgatan, Spolegatan-Kung Oskars väg och eventuellt Västra stationstorget. Dessutom kan man korta av några regionbussar så att de slutar vid antingen sjukhuset eller vid Lund C. Att som idag ha en buss var 44:e sekund i högtrafik mellan dessa målpunkter är både överkapacitet och slöseri med skattemedel. I mitt medborgarförslag försvinner inte busstrafiken helt, men det blir mer rimliga mängder. I nuläget har förslaget samlat hela 280 röster.

Vad är då ”problemet” med detta förslag? Det kommer att anföras att S:t Laurentiigatan och Getingevägen byggs för att bara trafikeras med spårvagnar och utformas med stensättning och gräsmattor. Detta är mycket oflexibelt. Självklart går det att köra buss i spårvägsspåren om stråket asfalteras, det förekommer på många andra ställen. Det är dessutom dumt eftersom det reserverade spårvägsspåret leder till att trafik flyttats till andra ställen och orsakar stora olägenheter där.

Lund har nytt politiskt styre sedan årsskiftet. Förhoppningsvis ser de att det finns ganska enkla lösningar att åtgärda många Lundabors problem med busstrafiken – i stort utan att det kostar något. Det gäller också för Lunds kommun att stå på sig i förhandlingar med Skånetrafiken. Det går om man bara vill och har bra argument.

Tomas Tägil