Malmös teaterliv går samman på Teaterns dag

Clownkonster, dans, skräckvästern, mördare och mycket mer bjuder Malmös teatrar på i helgen. På lördag tar den 19:e upplagan av Teaterns dag plats runt om i stan.

Här är sex saker du inte bör missa på Teaterns dag.

Sedan 2000 har Malmös scenkonstliv bjudit in till en dag av upplevelser och lärande i scenkonstens anda under Teaterns dag. För att delta kostar det 60 kronor men nytt för i år är att man kan köpa en så kallad ”familjeknapp”. Med den får två personer över 18 år och tre personer under, sammanlagt fem personer, tillgång till dagens alla aktiviteter för 200 kronor.