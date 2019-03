Ishockey

Skellefteå till kvartsfinal – till slut

Skellefteå såg ut att behöva ta omvägen via åttondelsfinal. Men efter att ha vänt 0–2 till 3–2 borta mot Rögle kan förra säsongens finalist pusta ut: det blir kvartsfinal, dit laget kommer med sju raka segrar. – Vi har pratat om att försöka lysa när det betyder som mest, sade tränaren Tommy Samuelsson till C More.