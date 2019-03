Så bra att Lunds kommun och Spykens skolledning håller med om att klimatfrågan är en av de allra viktigaste frågorna i vår värld. Just nu är den faktiskt utan någon som helst tvekan den ensamt allra viktigaste, då ingen sociologisk, politisk eller annan samhällsfråga kommer att spela någon roll om vårt jordklot inte finns kvar i brukligt skick för oss människor. Vi behöver agera nu, om vi inte vill att vårt levnadssätt ska få förödande konsekvenser på vår jord.

Då vi ungdomar upplever att klimatfrågan i allra högsta grad påverkar oss, då vi är de med mest framtid på denna planet, anser många att det är väldigt viktigt att försöka påverka makthavare, lagstiftare och mäktiga personer. De åtgärder som bör vidtas måste också vidtas, innan det är för sent. Om inget görs nu kommer vi att nå the point of no return 2035. 2035 är det är för sent. Hoppet för vår planet är då slut. Om vi vill ha någon chans att ändra detta, krävs det förändring och det nu. Det finns ingen planet B.

Att som skolledning varna med allvarliga konsekvenser för att era elever under en dag, en dag som uppmärksammas över hela världen, samlas i strejk anser jag vara förkastligt. Jag förstår att ni vill vårt bästa, men jag ber er titta längre än till klassrummens gränser och inse att det inte är av något värde att ha ett bra betyg i matematik 2c om det inte finns någon jord att leva på. Denna skolstrejk är något Greta Thunberg startade redan för 28 veckor sedan. Den 15 mars är satt som ett datum då alla världens ungdomar ska stå enade för att få politiker att se att vi bryr oss. Hittills har 1 209 orter i 92 olika länder anmält intresse för en global strejk, och det är inte över än.

Det finns ingen viktigare fråga än klimatfrågan och det är nu vi elever måste agera. Vårt skolarbete och vår framtid lider inte av några timmars frånvaro, utan lider troligen mer om vi inte agerar nu. Jag hoppas istället att ni ska kunna se på oss elever med stolta ögon, och vara nöjda med de värderingar ni bidragit till att skapa hos oss.

Här är texten som publicerats av Lunds gymnasieskolor:

”Vi arbetar för att elever ska ha ett stort engagemang i samhällsfrågor. Klimatfrågan är en viktig, kanske den viktigaste framtidsfrågan, så därför arbetar Spyken aktivt med denna fråga inom ramen för undervisningen och i verksamheten i stort.

Det har kommit till vår kännedom att det i Lund planeras en skolstrejk för klimatet fredagen den 15 mars kl 10.

Det ligger i sakens natur att denna typ av protest får konsekvenser för den som väljer att delta. I detta fall kommer den som deltar i skolstrejken och därmed missar undervisning få ogiltig frånvaro. I vissa fall kan det leda till indraget studiemedel. Dessutom kan det få konsekvenser i enskilda kurser.”

Isa Brandt

Isa Brandt studerar till vardags på Gymnasieskolan Spyken i Lund, tredje året på den naturvetenskapliga linjen.