”Daddy cool”, Martin Magntorn, Martin Bryder Gallery, Nygatan 12, Lund, t o m 23/3.

”Externalized”, Elin Alvemark, CG Gallery i samarbete med Selected Art by Ödlund, Båstadsgatan 4, Malmö, t o m 5/4.

”Useless romance (It's all about seduction and death)”, Christopher Füllemann, Galleri CC, Båstadsgatan 4, Malmö, t o m 26/3.