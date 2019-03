Malmö

Allan Widman lämnar Malmöpolitiken – för tredje gången

Den här gången är kandidaturen till Europaparlamentet Allan Widmans skäl till lämna Malmö kommunfullmäktige. Men han flaggar redan för en comeback: "Never say never again".

Advokaten Allan Widman har en bakgrund som lokal ledare för Folkpartiet i Malmö. Under senare år har han satsat på sitt uppdrag som ledamot i riksdagen och profilerat sig som Liberalernas talesperson i försvarsfrågor.