Skåne

”De möjliga kandidaterna verkade vara hur många som helst”

För 30 år sedan mördades tioåriga Helén Nilsson från Hörby. Det var ett fall som kom att prägla Skåne under lång tid, och som fortfarande engagerar.

Först sedan en kritiserad kommissarie på eget bevåg tagit sig an fallet nåddes lösningen, 15 år efter att flickan kidnappats.

Under utredningen avslöjades de allra mörkaste sidorna av Skåne. HD:s och Sydsvenskans reporter Tobias Barkman har skrivit boken ”Jakten på en mördare” och tagit del av det hemligstämplade materialet om ett av Sveriges största kriminalfall.

Här är ett utdrag ur boken.

Här, på Nygatan i Hörby i närheten av Lågprisbutiken, sågs Helén Nilsson för sista gången. Bild: Staffan Johansson Vilka människor rörde sig i Hörby kvällen den 20 mars 1989? Enligt Heléns föräldrar gick hon hemifrån klockan sju, så mördaren borde ha funnits i området mellan uppskattningsvis tjugo minuter i sju och på sin höjd en halvtimme efter sju. Sista iakttagelsen av Helén kunde klockas till cirka 19.15. Vilka personer står var under den här tiden? Vad ser de som kan kopplas till Heléns försvinnande? Vilka andra personer, bilar, cyklar, hundar ser de?