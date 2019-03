Vill sänka rekordlåga löneökningar

Fakta

Det treåriga löneavtalet, 2017–2020, som större delen av arbetsmarknaden tecknade våren 2017, börjar närma sig upploppet.

Avtalen gav totalt 6,0 procent i löneökningar under de tre åren, plus 0,5 procent i avsättningar till deltidspension. Ovanpå det har löneglidningen gett i grova slängar 0,5 procent per år.

Fack och arbetsgivare inom flertalet branscher laddar nu för nästa års stora lönerörelse. Många fackförbund har under våren medlemsträffar där kraven ska mejslas fram. Första konkreta kraven från facken väntas i höst.