Mia Skäringer har avslutat vårturnén "Avig Maria – no more fucks to give" – och i höst ger hon sig ut på vägarna igen för att återigen fylla hockeyarenor över hela landet.

Nu står det klart att hon återvänder för ett sjätte uppträdande i Globen i Stockholm den 14 november. Dessförinnan får Scandinavium i Göteborg ett tredje besök 11 november.

Hittills har turnén sålt över 210 000 biljetter. Hon har sålt ut Globen fem gånger, vilket betyder att hon har publikrekord för arenan, enligt arrangören.