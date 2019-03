Özil bjuder in Erdogan till sitt bröllop

Mesut Özil ska ha bjudit in Turkiets kontroversielle president Recep Tayyip Erdogan till sitt bröllop. Nu får fotbollsstjärnan kritik.

Mesut Özil hamnade i blåsväder inför fotbolls-VM i somras. I maj åt den tyske Arsenal-stjärnan och Manchester Citys Ilkay Gündogan, som båda har turkisk bakgrund, middag med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och efter middagen poserade spelarna på bild med den kontroversielle ledaren. Bilderna väckte uppmärksamhet och skapade en politisk storm i Tyskland.

Spelarna själva har sagt att mötet inte hade med politik att göra, utan om att visa respekt för Turkiets högsta ämbete.

Kritiken har dock varit stor och den 22 juli valde Özil att hoppa av framtida landslagsspel och samtidigt anklagade han personer i förbundsledningen för rasism.

Men relationen till Erdogan tycks vara god.

Tyska tidningen Bild rapporterat att Özil har bjudit in presidenten till sitt bröllop i sommar, då 30-åringen ska gifta sig med sin svensk-turkiska flickvän Amine Gülse. Enligt Bild räckte Özil personligen över invitationen till presidenten under ett besök i Istanbul nyligen och han ska också ha bett Erdogan om att vara vittne under bröllopsceremonin.

Rapporterna om inviten har väckt ny kritik i Tyskland.

På måndagen sade förbundskansler Angela Merkels stabschef Helge Braun till Bild att "det gör en ledsen" att Özil har bjudit in Erdogan, sett till att spelaren redan är starkt kritiserad för sitt första möte med presidenten.

– Faktumet att det här fortsätter gör nog många fotbollssupportrar besvikna, även mig, sade Helge Braun.

En annan tysk politiker, Cem Ozdemir, har sagt att han uppfattar Özils invit som opassande. Ozdemir har själv turkiska rötter.