Här är Malmö FF:s nya retrotröja för 2019

Det är 40 år sedan Malmö FF spelade Europacupfinal mot Nottingham Forest i år. Och bekräftelsen på att det firas med en retroinspirerad tröja kom vid allsvenska upptaktsträffen på Arlanda - och samtidigt på den ombyggda restaurangen på stadion i Malmö, Erics Bar &Restaurang.

MFF-kaptenen Markus Rosenberg mannekängade i den nya tröjan tillsammans med Europacuphjältarna Anders "Puskas" Ljungberg (tremålsskytt i kvartsfinalen mot Wisla Krakow) och Staffan Tapper (lagkapten i Europacupfinalen).

– Jag är malmöit. Och jag tycker det är roligt att både Staffan och "Puskas var här. Vi tar med generationerna. Det är Malmö FF. Vi tar hand om våra egna, minns historien och är stolta över den. Därför är det också härligt att vi gör något sådant här, sa Markus Rosenberg.

– Jag tycker det är väldigt roligt att man uppmärksammar att det är 40 år sedan vi spelade Europacupfinalen. Tröjan påminner ju verkligen om den vi hade, sa Anders "Puskas" Ljungberg.

En rätt matt allsvensk upptaktsträff där det varit ovanligt lugnt runt MFF:s bord, avslutade workshopdelen med att många flockades runt MFF-montern när det var dags för tröjpresentation och Rosenberg till och med kom in i fullständig matchdress, medan "Puskas" och Tapper var skrudade i andra- och tredjetröjan. Andratröjan är den mörkblå som supportrarna tog fram till Champions League 2014 och tredjetröjan är en vinröd variant som användes under två säsonger, bland annat under Zlatan Ibrahimovics allsvenska vår 2001.

– Vi gör det stort. De andra kanske inte tycker det är så stort. Men jag gillar tröjan och jag gillar kragen. Den känns ärligt talat riktigt bra efter att vi haft en hel del problem med den vi hade i fjor. En matchtröja är en matchtröja - den ska man egentligen inte känna som spelare, sa Markus Rosenberg.