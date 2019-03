Sommarrocken i Svedala släpper flera nya artister som ska spela på festivalen i sommar. Bland de nya artisterna hittar man bland annat svenska hitduon Smith and Thell.

Det var under våren 2019 som Smith and Thell fick sitt stora genombrott när de gick rakt in på Svensktoppen och parkerade sig där i flera veckor med låten ”Forgive me friend”. Nu är det alltså klart att de kommer till Svedala för en spelning i sommar.

De får sällskap av svenska trubaduren Björn Rosenström, dansbandet Perikles och Diamantorkestern.

Sedan tidigare är det klart att Wilmer X, Timbaktu och Damn!, E-type, Hoffmaestro och Theoz också ska spela på sommarrocken.