Skåne

E22 åter öppen efter tre olyckor vid Lund

Tre trafikolyckor inträffade på E22 vid Lund under kort tid och i närheten av varandra under tisdagseftermiddagen. Vägen stängdes av under räddningsarbetet, men har nu åter öppnat för trafik.

Den första olyckan inträffade 16.29 vid avfarten till Råby i norrgående riktning. En bil hade kört på en annan bil bakifrån. Ingen person skadades, meddelar SOS Alarm. Klockan 17.12 var det åter full framkomlighet på platsen, enligt Trafikverket.