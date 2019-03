De nordiska länderna intar alltså plats 1,2,3,4 och 7. Bland 156 nationer. Formidabelt.

Utifrån kan det nog vara lättare att se danskarna – det grannfolk som så gärna lyfter fram sitt hygge – i en tätposition. Eller norrmännen, vars blotta språk kan förleda omgivningen att tro på blårödvit eufori 24/7.

Varför sladdar Sverige? Svenskarna hamnar visserligen på tiobästalistan, men efter sina nordiska grannar.

Kan det vara så att invånare i Finland, vilka ofta minns nödtider och tuffa krigsår, har lägre förväntningar på tillvaron än svenskar?

Kan det vara så att danskar, som i sitt lille land gärna sluter sig mot omvärlden medan Sverige tycks vilja ta ansvar för hela världens välbefinnande, ser lycka i ett annat perspektiv än svenskar?

Det är fritt fram att spekulera.

Men.

Det centrala budskapet handlar ändå om något annat, om att Norden, år efter år, intar en så framträdande lyckoposition.

Frånvaron av jordbävningar och andra allvarliga naturkatastrofer uppskattas säkerligen i Norden, inte minst i vår globaliserade tid när andra världsändars olyckor flyttat in i våra vardagsrum.

Men givet är att uppskattningen går längre än så.

I hög grad handlar det om balans.

Nordens folk värnar sina välfärdssamhällen. Här finns, uppenbarligen, en hygglig balans mellan frihet och offentligt omhändertagande. En balans mellan möjligheter att bli framgångsrik och en basal jämlikhet. Här finns en tillit mellan människor, ett kitt som får vardagen att rulla på och myndigheter att fungera, åtminstone på det stora hela.

När brittiska The Economist i februari 2013 utsåg de nordiska länderna till the next supermodel, en förebild som världens länder skulle komma att närstudera i åratal, lyfte tidskriften fram den nordiska pragmatismen.