Must: IS kan komma tillbaka

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) varnar för att terrorgruppen IS kan komma tillbaka och etablera nya baser på andra håll i världen. – Det är en av de saker som alla världens underrättelsetjänster letar efter just nu, säger Mustchefen Gunnar Karlson.

Även om Islamiska staten (IS) i allt väsentligt är besegrad militärt i Syrien och Irak är hotet från terrorgruppen inte borta, konstaterar Must i sin årsrapport.