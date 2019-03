Svar till Sedat Arif (S), Sydsvenskan 18 mars.

Socialdemokraterna nämner inget i sitt inlägg om att de familjer som skall erbjudas tillfälliga bostäder på det tidigare vårdboendet i Oxie är nyanlända migranter. I tider där Socialdemokrater och andra partier lovar en sak i en valrörelse och sen gör tvärtom efter valet, är det extra viktigt att politiker är tydliga. Självklart ska inga barn behöva växa upp på ett vandrarhem. Det är just därför som vi Sverigedemokrater är ärliga och öppna med våra förslag om att Malmö behöver ett stopp i mottagandet av nyanlända migranter.

Malmö med alla våra utanförskapsområden, vi har den högsta barnfattigdomen i Sverige, stora problem med integrationen och samhörighet. Malmöborna kan ta del av arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys för 2018 och själva läsa fakta och siffror, som visar på ett politiskt och ekonomiskt misslyckande. Bland annat kan man läsa ”Antalet personer som anlänt till Malmö som anhöriga till någon som redan bor här har ökat från cirka 55 personer per månad under 2017 till cirka 75 personer per månad under 2018, vilket har lett till ökad hemlöshet” Tror verkligen Sedat Arif att Malmö löser alla dessa problem och höga kostnader om vi fortsätter att vara alltför generösa mot nyanlända migranter?

Till skillnad från Socialdemokraterna lyssnar vi Sverigedemokrater på Malmöborna och deras oro inför fler slumområden, otrygghet och spänningar i samhället. Detta är inga rykten eller osanningar utan så här känner många Malmöbor. Att i det läget helt sonika slå ner på Oxiebornas känslor och upplevelser är ren och skär maktfullkomlighet.

Såväl Sverige som Malmö står inför ett vägval, ska vi fortsätta med en fortsatt hög invandring och riskera vår välfärd eller ska vi satsa på våra egna medborgare i form av pensionärer, sjuka och andra grupper/personer som har svårt att få sin vardag att gå ihop?

Med anledning av vägvalet säger SD nej till att göra om ett tidigare vårdboende i Oxie och nej till ett liknade projekt i Limhamn, som avser boenden för hemlösa nyanlända migranter.

Magnus Olsson (SD)

Oppositionsråd och ledamot arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö