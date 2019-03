Bulan: "Jag har fått be spelare om ursäkt"

Med energi, passion och vinnarmentalitet har han sett till att hockeyfebern slagit klorna i Luleå. Tuffe tränaren Thomas ”Bulan” Berglund, 50, har gett fansen gulddrömmarna tillbaka – och har på vägen dit inte varit rädd för kontroversiella beslut. – Det har hänt att jag har fått be spelare om ursäkt för att jag legat på för hårt, erkänner Luleåtränaren som bytt lagkapten två gånger.

Luleå slutade tvåa i grundserien, på sämre målskillnad än seriesegraren Färjestad, och kliver in i kvartsfinalstarten på fredagskvällen – mot regerande mästarlaget Växjö – som en av förhandsfavoriterna.

Detta efter en säsong med poängrekord och publiksuccé.

Luleå har under sina 35 säsonger i högsta serien aldrig haft ett högre poängsnitt – 101 poäng på 52 matcher – och publiksnittet (5 363) har bara varit bättre en gång tidigare. Debutsäsongen i dåvarande elitserien för 35 år sedan.

Snabbt och imponerande jobbat av Berglund.

Vi behöver bara backa bandet två år för att sätta saker och ting i perspektiv. Då ledde ”Bulan” Brynäs till SM-final och guldet var så nära, så nära. Först i förlängning i den sjunde och avgörande finalen avgjordes allt – med HV71 som vinnare.

Samtidigt åkte Luleå ut i åttondelsfinal efter en nionde plats i grundserien. Med ett lag som folk ryckte på axlarna åt. Det var i alla fall vad kritiken från experterna handlade om. Ett lag som inte väckte några känslor och som hade tappat identiteten.

Då plockades Berglund hem.

– Fast det var många som kom in nya, inte bara jag. ”Skuggan” (Stefan Nilsson) och (Ulf) Engman kom in som sportchefer, jag, (Henrik) Stridh och (Roger) Kyrö kom in i tränarstaben och Gusten (Törnqvist) var kvar som målvaktstränare. Det är många som var nya då och som har bidragit till att vi har lyckats få ett lyft, säger han.

”Bulan” var en av förgrundsfigurerna som spelare när Luleå vann sitt hittills enda SM-guld på herrsidan 1995. Faktum är att han funnits med alla fyra gånger som klubben nått som längst och tagit sig till SM-final. Tre gånger som spelare, en gång som assisterande tränare.

Han har samma rykte om sig som tränare som när han var spelare. Tuffingen som i princip är beredd att offra allt för att vinna. På gott och ont.

Lagkaptenen och backbjässen Erik Gustafsson både bekräftar och nyanserar bilden:

– Passionen för sporten tror jag alla ser. Vi ser kanske också en sida som inte alla andra får, hur mycket han bryr sig om spelarna och att vi mår bra. Att vi har ett harmoniskt omklädningsrum. Det är en grej som jag tycker sticker ut.

– Han är väldigt noga med detaljer och älskar att vinna. Han brinner för det, det är inget han behöver tvinga fram. Det hårda jobbet och passionen är hans två främsta egenskaper.

Viljan att vinna kan slå över, men Berglund säger att han hanterar det bättre nu än förut. Och att det definitivt inte handlar om "management by fear”.

Det avskyr han:

– Att vara pådrivande handlar om att vara sig själv utifrån hur man är som person, kunna vara ärlig, ge kritik när det känns rätt, men också kunna ge beröm. När jag spelade själv uppskattade jag ärliga ledare som kunde ge mig kritik och då visste jag också att berömmet var ärligt. Det var inget fjäskande.

– Det är inget personligt, utan det handlar om prestationen vi gör. Är man inte vaken, eller gör fel saker gång på gång, då behöver man kanske en liten spark i rumpan.

Att han bytt lagkapten två gånger under sina två säsonger i Luleå tycker han inte heller är något uppseendeväckande.

Först tog han bort Johan Harju, sedan Niklas Olausson.

– Huvudsaken är att man kan motivera varför man gör det. Det var en naturlig sak. Både Harju och Olausson var i ett läge där de behövde fokusera på sitt eget spel. Olausson är en bra ledare, men Erik hade ännu fler element. Både Olausson och Harju har ett A på bröstet, säger han.

Ett vattentätt försvarsspel där laget släppt in minst mål i serien, mindre än två per match i snitt, är främsta orsaken till framgångarna.

Fast Berglund är noga med att inte lyfta för högt med det som varit. Det är ju nu det börjar på riktigt.

Han har stor respekt för regerande mästarlaget Växjö.

– De var förhandsfavoriter och har inte motsvarat förväntningarna i serien, men det är ett väldigt kompetent lag med skickliga spelare.

Det kommer att bli en matchserie med känslor. När lagen möttes i sista grundserieomgången i Luleå, hemmaseger 3–2, gav Växjös energispelare Brendan Shinnimin Luleåklacken långfingret efter att ha blivit pikad med ramsor. Det slutade med att kanadensaren stängdes av i två matcher och missade åttondelarna mot Örebro.

Shinnimin påminner som spelare inte så lite om just Berglund. Så det är ingen superskräll när Luleåtränaren säger att han gillar kanadensaren – med ett stort och väsentligt undantag:

– Jag gillar inte filmningarna han håller på med. Han gör bort sig gång på gång på grund av det. Att regelbundet hålla på att kasta sig och "spela Allan" är inte respektfullt.

Fakta Thomas Berglund Född: 9 februari 1969 i Piteå. Meriter som spelare: 17 SHL-säsonger, alla i Luleå, 353 poäng på 669 matcher. SM-guld 1996, SM-silver 1993 och 1997. Meriter som tränare: SM-silver med Brynäs 2017 och som assisterande med Luleå 2013. Femte säsongen som huvudtränare i SHL, varav andra i Luleå.