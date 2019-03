Ockelbo i topp i skilsmässostatistiken

Ockelbo, Gnesta och Sundbyberg har något gemensamt. De är nämligen de kommuner i landet där skilsmässofrekvensen är högst. Sundbyberg ligger också i topp vad gäller giftermål, tillsammans med Solna, Arjeplog och Eda.

Lilla Ockelbo i Gävleborgs län ligger alltså i topp på listan över högst andel skilsmässor i relation till befolkningen: 3,7 skilsmässor per 1 000 invånare. Ockelbo följs av Gnesta och Sundbyberg, med vardera 3,6 skilsmässor per 1 000 invånare. Färsk statistik från SCB visar samtidigt att Nordmaling i Västerbotten har den lägsta frekvensen: 0,8 skilsmässor per 1 000 invånare.