Lauryn Hill och Jason Derulo till Tivoli i sommar

Klassiska Fredagsrock på Tivoli i Köpenhamn kommer i sommar gästas av världsstjärnor som Lauryn Hill, Jason Derulo, Tom Jones, Mø och många flera.

På torsdagen avslöjades årets Fredagsrock-program på nöjesfältet Tivoli. Under 24 fredagar kommer 34 olika band och artister att stå på Tivolis stora scen. Allra först ut är danska punkbandet The Minds of 99 den 12 april och sista konserten blir den 20 september med Citybois och Hugo Helmig.

Sommarens största namn blir The Fugees-sångerskan Lauryn Hill som kommer till Tivoli den 9 augusti, amerikanska r&b-sångaren Jason Derulo den 16 augusti och legendaren Tom Jones den 5 juli. Dessutom kommer danska Mø att göra en konsert den 30 augusti.

Bland de andra artisterna hittar man Phlake (17 maj), Suspekt (24 maj), Medina (31 maj), D-A-D (21 juni), Gnags (26 juli), When Saints Go Machine (23 augusti).