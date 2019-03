Film

Us: Lysande skräckfilm – men bara halvvägs

"'Us' börjar som en variation på 'Get out'. I stället för vita medelklassliberaler som tar svartas kroppar i besittning, hotas svarta medelklassfamiljen Wilson att utplånas och ersättas av sina fattiga dubbelgångare iklädda något som liknar fängelseoveraller. En tydlig allegori om klassklyftan mellan fattiga och relativt välbeställda svarta amerikaner, där de senare anammat den vita medelklassens livsstil". Michael Tapper ser Jordan Peeles skräckfilm.

Lupita Nyong’o i Jordan Peeles "Us". "Get out"-regissörens nya skräckfilm handlar om en afroamerikansk familj som möter sina egna dubbelgångare. Bild: Claudette Barius