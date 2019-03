Byggmästar’n i Skåne närmar sig miljardstrecket

Byggmästar´n i Skåne har endast några tiotal omsättningsmiljoner kvar innan det Helsingborgsbaserade byggbolaget kan titulera sig som miljardföretag.

Förra året ökade bolagets omsättning med tio procent jämfört med helåret 2017, och landade på 977 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt steg från knappt 17 miljoner kronor till närmare 49 miljoner kronor; en ökning med nästan 190 procent.

Samtidigt fyrdubblades rörelseresultatet till 60 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1 procent och en vinstmarginal på 6,4 procent.

– Vår serviceverksamhet har levererat både en hög volym och en god marginal. Vår entreprenadavdelning i syd, som tidigare tyngts av dålig lönsamhet, har verkligen lyft under året, och tillsammans med entreprenadavdelningen i nordvästra Skåne levererar de ett gott ekonomiskt resultat, kommenterar Byggmästar’n i Skånes vd, Carin Stoeckmann.

Bolaget uppges ha en orderstock på 1,2 miljarder kronor med sig in i 2019, där merparten kommer att upparbetas under året. Men en del sträcker sig även in i 2020-2022.