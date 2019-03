När vi söker vård vill vi att det ska gå snabbt, vi vill veta vad som är fel på oss. Om man kommer in personligen via akuten eller via ambulansen gör stor skillnad för hur man blir bemött. Man blir lagd i prioritering. Kommer man med ambulans har de ofta alla uppgifter redan och det går snabbare. Kommer man personligen via akuten så tar det längre tid.