Snabbt brexitbeslut krävs av parlamentet

Efter att EU gått med på att skjuta upp brexit bollas frågan åter tillbaka till det brittiska parlamentet. Premiärminister Theresa May måste för tredje gången försöka få stöd för sitt utträdesavtal.

EU har gett Storbritannien mer tid, men pressen att nå fram till ett snabbt ja till utträdesavtalet finns kvar.

Om det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays utträdesavtal nästa vecka kommer landet att lämna EU den 12 april, med eller utan avtal. Dagen före är sista dagen för Storbritannien att agera för att kunna hålla val till EU-parlamentet, något som krävs om landet är kvar i unionen, enligt EU:s regler.

Om parlamentet däremot godkänner Mays avtal nästa vecka kommer det nya datumet för Storbritanniens sorti ur EU att bli den 22 maj. Det ger tid att ratificera beslutet, och den valda tidpunkten är precis före EU-valet som landets regering inte planerar att delta i.

Theresa Mays plan var att skjuta fram utträdesdatumet från det tidigare datumet ända till den 30 juni. I ett brev till EU:s permanenta rådsordförande Donald Tusk tidigare i veckan skrev May att hon ville försöka en tredje gång med ett något modifierat förslag, jämfört med det som det brittiska underhuset redan har röstat ned två gånger.

En så lång förlängning ville de kvarstannande EU-ländernas ledare inte gå med på under gårdagen, på grund av valet i maj.

May återvänder hem till Storbritannien under dagen för att försöka övertyga parlamentet att ge avtalet sitt stöd. Hon sade efter EU-toppmötet på torsdagskvällen att parlamentsledamöterna har ett "tydligt val", rapporterar BBC

En ny debatt om utträdesavtalet ska hållas på måndag, men ingen dag har enligt Downing Street satts för den tredje omröstningen.

Under onsdagskvällen höll May ett tv-sänt tal där hon lade skulden för den utdragna processen på parlamentsledamöterna. Hon har fått skarp kritik för talet, och kommenterade det under torsdagen.

– I går kväll uttryckte jag min frustration och jag vet att parlamentsledamöterna också är frustrerade. De har ett svårt jobb, sade hon.

– Jag hoppas att vi alla kan komma överens om att det är dags att fatta ett beslut nu. Och jag kommer att göra allt för att försäkra mig om att vi kan lämna med ett avtal och föra vårt land framåt, säger hon enligt BBC