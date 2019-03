Tätare turer med nattåg från Malmö till Berlin

Intresset för tågturer ut i Europa växer. Därför utökas nu tågtrafiken mellan Malmö och Berlin. I sommar sätter Snälltåget in fler avgångar för nattåg på sträckan Malmö C-Berlin Hbf.

Samtidigt öppnar flera bolag upp för utländska tågbokningar.

– Efterfrågan på tågresor ut i Europa har ökat kraftigt sista året. Vi ser ett paradigmskifte till ett mer klimatsmart och hållbart resande. För att göra det enklare för fler att välja tåget lanserar vi en onlinebokning till 30 tyska städer och sätter in fler avgångar med nattåget Malmö-Berlin, säger Marco Andersson, marknadschef för Snälltåget.

Nattåget Malmö-Berlin är en säsongsbaserad trafik som Snälltåget kör vid påsk, Kristi himmelfärdshelgen och under högsommaren från den 24 juni till den 18 augusti. Sedan samtliga platser under våren sålts slut förstärks trafiken nu med tolv extra avgångar under vecka 28 och 29.

– Vi har ett bokningsläge som är 75 procent högre än i fjol och som fyrdubblats sedan 2017. Något håller på att hända med långväga tågresor, säger Marco Andersson.

Även SJ satsar på en ny digital lösning för tågresenärer som vill boka tågresor ut i Europa. Den nya SJ-tjänsten blir klar innan sommaren och gör det enklare att boka tågresor till några av de mest populära destinationerna i Frankrike, Italien och Tyskland. Än så länge säljer SJ utlandsresor bara till Oslo och Köpenhamn.

SJ har ännu inte gått ut med några detaljer om sin utlandssatsning. Den blir dock mer ambitiös än Snälltågets utlandsservice, som redan nu gör det möjligt att köpa biljett från bland annat Stockholm, Linköping, Alvesta och Hässleholm till exempelvis Bonn, Dresden, Frankfurt am Main, München och Nürnberg.

Resorna säljs i kombination med Snälltågets nattåg Malmö-Berlin och Deutsche Bahns snabbtåg och regionaltåg.

Varken SJ eller Snälltåget är dock först ut med att satsa på utlandståg. Sedan i fjol säljer Grand Tours tågcharterresor till Italien, Tyskland och Slovenien. Bolaget beskriver "själva förflyttningen" som "en ovanligt hög grad av reseupplevelsen". Också Ving går nu in för tågcharter.

Via tågbokningen.se och trainline.se är det numera möjligt att boka tågresor till en rad europeiska destinationer. Via interrail.eu går det att boka europeiska tågluffarkort.