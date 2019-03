Svenska medier är oftast återhållsamma, men de är också förtvivlat trendkänsliga.

Minns ni 22-åringen som inte var terrorist? Han efterlystes i november 2015, Säpo höjde terrorhotnivån och när bilden hamnade i mediernas händer gick nästan alla (inklusive denna tidning) ut med hans identitet. I flera stora medier kopplades hans skrattande ansikte ihop med ”terroristen”, ”IS-terrorist” och ”terrorsvensken” – utan någon gardering, som "misstänkt".

”Ladies and gentlemen, we got him”, jublade Göteborgs-Posten i en rubrik när han hittades.

Det fick de snart ångra. 22-åringen släpptes några dagar senare. Fri från misstankar men dömd till ett liv som han-som-nästan-var-Saddam-Hussein. Han uppger sig ha blivit flerfaldigt hotad och fick senare skadestånd av staten.

Fallet var inte enkelt för medierna. När Säpo pekar ut en misstänkt terrorist är allmänintresset stort. Men vore det inte för den skräck som rådde efter Bataclan-massakern i Paris några dagar tidigare, hade antagligen ingen slagit fast att han var terrorist – än mindre vrålat ut en krigsseger.

Det var en tillfällig tidsanda, en normförskjutning som vissa redaktioner hakade på, och som en enskild ung människa fick betala priset för.

Jag tänker på honom när det nu slås fast att fallet Benny Fredriksson inte kommer att upprepas. Pressens opinionsnämnd var stenhård i sin kritik mot Aftonbladets övertramp, där teaterchefen bland annat felaktigt anklagades för att ha skyddat en manlig anställd som begått övergrepp. Ansvariga på tidningen duckar och pudlar nu om vartannat. Flera andra utgivare har också fått en knäpp på näsan av Pressens opinionsnämnd för publiceringar på skralt underlag under metoo-hösten 2017.

Många tycks nu slå sig till ro med att det pressetiska systemet korrigerat missarna.

Jag tror tvärtom att det behövs en fördjupad debatt. Det finns en tidsanda och en struktur i botten, även om det i just fallet Benny Fredriksson också är lätt att hitta enskilda problem på Aftonbladet. Och trots att hösten 2017 var ett hack i kurvan, där antalet fällningar i Pressens opinionsnämnd annars minskat över tid, kan det lätt uppstå ett nytt "undantagstillstånd" med nya felsteg.

För saken är denna: Svenska medier är oftast återhållsamma, men de är också förtvivlat trendkänsliga.

Som medieforskaren Ester Pollack har visat, hänger brottsjournalistiken tätt ihop med samhällsutvecklingen. I början av 1900-talet publicerade medierna frekvent namn och bild på misstänkta, det sågs som ett extra straff. Under 60- och 70-talen minskade uthängningarna i en samhällsanda där vård av dömda och rehabilitering stod i fokus. När brottslingar i högre grad började betraktas som oförbätterliga och psykopater, hårdnade även mediernas bevakning igen.

Det har sagts att de kritiserade namnpubliceringarna hösten 2017 drevs fram av metoo, en fjärde vågens feminism. Men man bör också se att de hängde ihop med en repressiv tidsanda, med högljudda krav på uthängningar.

Denna stämning ligger fast. Det gör även den populistiska rörelse vars främsta vapen är att anklaga de seriösa medierna för mörkning när de inte publicerar overifierade uppgifter.

Och retoriken finns i breda kretsar.

Jag häpnar faktiskt när jag går tillbaka och ser hur kritiken mot medierna såg ut före namnpubliceringarna 2017. Ett talande exempel är ett inlägg i tidningen Medievärlden från den annars balanserade skribenten Andreas Ericson på Timbro medieinstitut. I ett tidigt stadium målar han upp bilden att medierna förlorat sin roll som nyhetsförmedlare eftersom "alla redan vet" om anklagelserna mot ett antal kända medieprofiler (han struntar i distinktionen mellan att känna till en anklagelse och att veta om den är sann eller trovärdig). Skälet att namnpublicera är inte längre att nyhetsförmedla utan i stället, skriver han, ”värdet av att tidningar faktiskt erkänner att en händelse är relevant, trots att detta kan innebära negativa konsekvenser för dem själva.” Tidningarna ses alltså som präster som ska besjunga samhällets värderingar, snarare än journalister som ska ta reda på vilka belägg som faktiskt finns. Det är en populistisk mediesyn. Den är dock vanlig.

Det var därför olyckligt när publicister slarvigt försvarade sina namnpubliceringar med att hänvisa till att de skedde under metoo-uppropen, och att det var en "speciell tid". Det uppfattas lätt som en form av relativism. Nytt år, ny regelbok! Man hänger väl med!

Kanske menade de inte så, men i praktiken var det så de agerade i flera fall: De utgav sig för att bara vilja skildra den rörelse, där influencers publicerade namn på sina påstådda förövare, och med sina reportage ställa frågor om övergrepp och medieetik. Men i själva verket anslöt de sig till denna nya etik, där ribban tillfälligt sänktes.

Utöver dessa opinionstrender, fanns förstås en strukturell förändring i konkurrensen från sociala medier. Självklart var de en stressande faktor, om än inte till den grad att ”alla visste”. Läser man några av utgivarnas försvar till Pressens opinionsnämnd skyller de dock också på andra traditionella medier: Det var ju redan ute i Expressen, skriver Svenska Dagbladet. Det var ju redan ute i TV4, skriver Aftonbladet.

Kort sagt: för många drog åt samma håll. Mest iögonfallande är public service. Samma dag som Expressen gjorde sin kritiserade publicering om Fredrik Virtanen anordnade exempelvis SVT:s ”Aktuellt” en utdragen debatt där anklagelserna upprepades för hundratusentals tittare.

Alla dessa förutsättningar finns kvar: De sociala mediernas kraft, en repressiv strömning, en populistisk nätrörelse som opinionsbildar mot de seriösa nyhetsredaktionerna med mörkningsanklagelsen som främsta vapen.

Strukturen ligger där, öppen att utnyttjas igen, i nya upptrissade stämningslägen. Visst, ytligt sett kommer det säkert inte att likna fallet Benny Fredriksson. Kanske kravet den gången är att skriva ut människors etnicitet i tid och otid? Eller att, under ett nytt terrorhot, hänga ut illa säkerställda IS-anhängare?

Det krävs publicister med stark ryggrad för att stå emot, även nästa gång.