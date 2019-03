Aktivist: Lärarna undervisade oss med slag

Som barn i Nordkorea såg han grannar svälta och gick i en skola där slag och mutor dominerade. Nu försöker Kim Keon-woo stärka barns rättigheter i sitt gamla hemland, fast från Sydkorea. Han säger att diktatorn Kim Jong-Uns toppmöten med USA:s president inte medfört förbättringar för hans hårt prövade landsmän.

– Vad vi hör från dem som flyr är att övergreppen mot gatubarn fortgår och att situationen förvärrats för de unga som måste tvångsarbeta, säger Kim Keon-woo, som är aktiv i organisationen Now Action for Unity and Human Rights (NAUH), under ett kort Sverigebesök.