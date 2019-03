”Du som är en så fin och trevlig tjej. Jag förstår inte hur du kan vara singel”.

Kommentaren möter jag ofta när jag berättar för en man att jag är singel. Komplimang tänker vissa. För mig är det snarare en föreställning som bekräftar att valet om en tvåsamhet antas ligga hos männen. Om det finns ett behov av att förstå varför jag är singel vill jag dela med mig av min egen berättelse.

Jag vet att jag är fin och trevlig. Jag är dessutom mycket annat. Jag är social, rolig, intelligent, driven, känslosam och rastlös. Allt detta kan jag konstatera oberoende av manlig bekräftelse. Vad som är ännu viktigare är att mina yttre attribut eller personliga egenskaper är irrelevanta i förhållande till om jag lever i en kärleksrelation eller inte. Att vara fin och trevlig styr varken mina rättigheter eller möjligheter att leva med någon. Det är också orimligt att anta att det finns en homogen föreställning bland män att särskilda kriterier skulle vara avgörande för deras val av kärlekspartner.

Möten och relationer genom livet har gett mig en övertygelse om att det finns både män och kvinnor som möter mig med kärlek, respekt, ömhet, humor och som ger mig det intellektuella utbyte jag behöver. Samtidigt har diverse negativa livserfarenheter gjort mig anpassningsbar inför det faktum att alla människor inte är att lita på. Jag lärde mig alldeles för tidigt att bygga murar och att inte släppa in någon in någon i onödan. Idag är det min självklara utgångspunkt att livet handlar om att kunna stå på egna ben. På gott och ont. Ibland vill jag kunna ge mig hän när jag inte förmår. Ibland lyckas jag ge mig hän just tack vare mina erfarenheter.

Jag visste redan när jag var 14 år att jag hade ett objektivt värde. Långt in i vuxen ålder har jag också levt med ett osunt förhållningssätt till min kropp och det värde den tillskrivits baserat på stereotypa kvinnoideal. I perioder har mina dagar till stor del styrts av att hålla min kropp i trim och att balansera kalorier med energiförbrukning. Samtidigt har jag förväntat mig av mig själv att kunna prestera på topp, såväl i arbete som i studier. Idag är jag extremt känslig inför de stresspåslag som påminner om den hets jag en gång lät mig styras av.

Trots negativa beteendemönster älskar jag att vara aktiv och att få utlopp för min fysiska energi. För mig är detta delar av att vara människa och att kunna leva ett hälsosamt och aktivt liv. Det är också aktiva val som hänger också ihop med en attraktionsmässig nyans och att kunna bejaka den typ av intima relationer jag värdesätter. Mitt objektiva yttre styr dock inte ingången till en kärleksrelation.

I perioder har jag aktivt sökt efter en tvåsamhet. Fem år på Tinder har resulterat i en mångfald möten. En mångfald som bekräftar hur komplexa och olika vi är som människor, men också i vad vi vill ha ut av olika typer av relationer. Många av oss söker relationer som får utvecklas som de är, utan att styras av normer eller omgivningens förväntningar. Andra är fullt fokuserade på att hitta en tvåsamhet i form av en given paketlösning. Jag har själv varit där. Problemet är att detta självändamål motverkar sitt eget syfte. Kärlek är ingen rationell lösning.

Mina livserfarenheter har många positiva sidor. Framförallt ha de gjort mig observant på om en presumtiv kärleksrelation ger eller tar från den energi och styrka jag har på egen hand. I mitt liv har idén om en kärleksrelation hittills tagit mer än vad den gett tillbaka. Därför väljer jag bort den tills den växer fram i en form som jag själv mår bra av. Jag utesluter ingenting vare sig när det gäller fortsatt singelliv eller tvåsamhet. Min berättelse handlar om det faktum att min singeltillvaro inte är beroende av hur män ser på mig. Mitt singelliv är ett aktivt val och resultatet av att min egen frihet har ett väldigt litet förhandlingsbart utrymme. Jag har drömmar som inte kan kompromissas bort i syfte att uppfylla bilden av att leva i en normativ tvåsamhet.

Malin Ramnemo

Malin Ramnemo är 32 år och bor i Malmö. Hon ägnar ledig tid åt vänner, familj, träning, dans och att vara i naturen. Utforskar just nu utrymme för mer enkelhet i livet. Jobbar med stadsplanering och mobilitet.