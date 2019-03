Festivaler samarbetar mot övergrepp

Storsjöyran, Way out West, Brännbollsyran, Lollapalooza och Eksjö Stadsfest – de festivalerna ska alla medverka i Dare to care, en satsning mot sexuella övergrepp. Projektet drivs av Svensk Live i samarbete med RFSU och med finansiering av Svenska Postkodstiftelsen.

Sammanlagt ska man samarbeta med minst åtta festivaler under två år för att skapa en positiv publikkultur och för att motverka sexuella övergrepp, bland annat genom utbildning.

"Styrkan i den här satsningen är att vi kan använda de arenor där vi verkar – festivaler, konserter och klubbar, som är platser som starkt formar vår identitet och livsstil, för att driva ett förändringsarbete som förhoppningsvis ger avtryck i hela samhället", säger Hanna Rothelius, projektledare för Dare to care på Svensk Live, i ett pressmeddelande.

Totalt samlar de fem festivalerna 315 000 besökare och 20 000 volontärer, försäljare och artister som alla ska kunna ta del av och sprida budskapet.