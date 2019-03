Inte ens när han kompromissade var den excentriska croonern och avantgarde-musikern lätt att följa.

Han var en mycket märklig och excentrisk artist, med en helt oberäknelig karriär. Scott Walker influerade Radiohead och David Bowie till deras mer äventyrliga drag, men ägnade också åratal åt att sjunga in andras sånger i lättsmälta arrangemang.

Nu är han död. Scott Engel, som han egentligen hette, blev 76 år.

Somliga kommer att minnas honom som popidol, andra som avantgarde-musiker. Alla har rätt, även om popepoken var relativt kort. Han var en utpräglat europeisk artist, om än amerikan. När The Walker Brothers — tre kompisar, fast inte bröder — lanserades i USA 1965 ansågs de vara del av ”Den brittiska invasionen”. Ett par år senare kom han att introducera Jaques Brels sånger i popkulturen. ”My death” var en av tre Breltolkningar på första soloalbumet.

Även när han inte gjorde krävande musik sjöng han med en dramatisk baryton, likt en crooner, som krävde tillvänjning. Det fanns något utomjordiskt redan i den falska brödragruppens hitversion av ”The sun ain't gonna shine anymore”, från 1966, som helt saknas i Frankie Vallis original.

Med tiden skulle han utvecklas till något mycket mer än en personlig sångare. Från mitten av 90-talet jobbade han mycket med filmmusik, men det filmiska förhållningssättet till musik var lika tydligt i den suggestiva och ofta skrämmande musik han presenterade på de anspråksfulla albumen ”Tilt” (1995), ”The drift” (2006) och ”Bish Bosch” (2012), som han själv betraktade som en trilogi. På skivan från 2006 finns stycket ”Clara”, namngivet efter Mussolinis älskare Clara Petacci som tillsammans med diktatorn avrättades på Piazzale Loreto i Milano. Innan liken avlägsnades tog folkmassan chansen att med pinnar och pålar banka på det döda köttet. Denna scen inspirerade Scott Walker till att i studion låta en percussionist banka på rått fläskkött. Ljudet togs upp av en känslig mikrofon och användes som rytmisk effekt i musiken. Processen filmades och ingick i dokumentären ”30 century man”.

Scott Walker hade i slutet av 60-talet haft chansen att cementera sitt rykte och lägga grunden för en lång karriär i rampljuset. På kort tid, 1967-69, gav han ut fyra soloalbum. ”Scott 2” blev en stor hit, hans största, men trean floppade och den idag klassikerstämplade ”Scott 4” mötte samma öde. Han var före sin tid – popvärlden var inte redo för en låt baserad på Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” som lät som en spaghettiwestern — men han ansågs samtidigt akterseglad av samtida rockmusiker som inte alls ville låta som han. Motgångarna fick Walker att resignera, och han ägnade större delen av 70-talet åt lättviktig middle of the road-musik på en rad coverplattor som han senare i livet gjorde sitt bästa för att hålla borta från marknaden.

Hans konstnärliga comeback kom 1978 med Walker Brothers sista album ”Nite flight”, som var den sista platta han var skyldig det konkurshotade skivbolaget. Medveten om att han hade inget att förlora kastade han alla kompromisser överbord. Resultatet blev musik i popmusikens absoluta framkant, en skiva som tycktes ta vid där David Bowies och Brian Enos bägge Berlinplattor tonat ut och som starkt kom att influera Bowies nästa drag. På 90-talet spelade Bowie själv in titelspåret.

Scott Walkers anseende sköt i höjden, men hans utgivning var ändå sporadisk. Under hela 80-talet gav han ut ett enda album. Faktiskt var han mer aktiv under senare år. Så sent som i höstas hördes hans musik i Brady Corbets film ”Vox lux”. Hans senaste verk utanför filmens värld var ”Soused”, ett samarbete med det experimentella metalbandet Sunnn))) som fick ett gott mottagande bland fans och kritiker.