I fjol ignorerade EU-parlamentet tiotusentals mail från oroliga medborgare samt flera petitioner (varav en med nästan fem miljoner underskrifter) och röstade igenom det nya förslaget till copyrightreform med sina destruktiva artiklar 11, 12 och 13. På tisdagen sker den slutgiltiga omröstningen.

Om förslaget godtas av EU-parlamentet så är det en katastrof för Internet, för yttrandefriheten, för det öppna samhället och för EU som helhet.

Artikel 13 är allmänt dåligt för Internet. Över 70 internetpionjärer och experter har gemensamt stöttat Internetgrundaren Tim Berners-Lees öppna brev till det europeiska parlamentet där han bad dem stryka artikel 13 för att rädda Internet. Detta för att ”Internetplattformar skulle förpliktas att bygga in en automatiserad infrastruktur för övervakning och censur djupt in i nätverken”. Det kommer att lägga ett blött täcke över Internet med all sin kreativitet och skaparglädje.

Det är även dåligt för EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Mer än 50 organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter och pressfrihet vände sig 2017 i ett öppet brev till det europeiska palamentet och bad dem att stryka artikel 13 eftersom den skadar den grundläggande rätten till meningsfrihet. Dessutom skulle den orsaka en så stor rättsosäkerhet att onlinetjänster inte skulle se några andra möjligheter än att övervaka, filtrera och blockera EU-medborgarnas kommunikation.

Dessutom skulle det hota den europeiska ekonomin. Innovativa europeiska medieförlag har protesterat mot artikel 13 därför att reglerna har negativa konsekvenser för dem då de är beroende av ett öppet och konkurrensfähigt Internet för att samla, skapa och sprida information till sina läsare. Organisationen Allied for Startups poängterade att den föreslagna filterteknologin skulle höja kostnaderna för att grunda startupfirmor i Europa och fördriva talang.

Men EU-parlamentet i allmänhet och initiativtagaren Axel Voss i synnerhet tycks inte ta något som helst intryck av alla dessa invändningar.

Jag gillar bloggar, walkthrus, recensioner, giffar, memes, fanart och remixer. Jag anser att de berikar mitt liv och gör världen vackrare. Varför ska de förbjudas? För att skydda ett par stora tidningsförlag i Tyskland och Frankrike? Ska vi förstöra vårt vackra Internet för deras skull? För att de inte har anpassat sig till sin samtid? EU dödar allt som är vackert med Internet och gör det till en kabeltevekanal.

EU - Nobelfredspristagare, självutnämnd garant för frihet och mänskliga rättigheter som kritiserar Turkiet och Ryssland ger sig alltså ut för att förstöra det största som någonsin har hänt för yttrandefrihet och konstnärlig frihet? Detta är destruktivt för EU – med direktivet dör förtroendet för EU. Och med förtroendet för EU dör EU.

Martin Ekdahl,

Svensk EU-medborgare i Tyskland