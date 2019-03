Ishockey

Oskarshamn nära chocka Timrå i maratonmatch

Hockeyallsvenska Oskarshamn var 13 sekunder från att besegra Timrå i den första matchen i direktkvalet till SHL. Men SHL-jumbon kvitterade och avgjorde sedan till 5–4 i femte perioden och en 1–0-ledning i matchserien. – All kredd till Oskarshamn, det kommer bli en tuff serie, säger matchhjälten Johannes Salomonsson till C More.

Kvalet till nästa säsongs SHL är framme vid det sista steget: direktkvalet.