"Sex and the city"-författaren gör ny serie

Författaren till boken som förvandlades till succéserien "Sex and the city", Candace Bushnell, är aktuell med en ny bok om singellivet i 50-årsåldern. Boken heter "Is there still sex in the city?" och håller nu på att utvecklas till en tv-serie, där Bushnell själv skriver på pilotavsnittet enligt The Wrap