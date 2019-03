Birgit Nilssons stipendium till tenor

Årets Birgit Nilsson-stipendium går till tenoren Joel Annmo, verksam vid Kungliga Operan i Stockholm. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas ut på Malmöoperan.

Birgit Nilsson räknas som en av världens mest berömda operasångare och sjöng under sin långa karriär huvudroller på Wiener Staatsoper i Wien, under festspelen i Bayreuth, på La Scala i Milano och Metropolitan i New York. Stipendiefonden instiftades 1969 till minne av sångerskans sånglärare Ragnar Blennow från Åstorp. Det första priset delades ut 1973.