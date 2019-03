Ni har hört honom utan att veta om det. Ethan Johns är sedan millennieskiftet en av de mest eftertraktade skivproducenterna. Men framför allt ser han sig själv som musiker, och nu är det dags att se till hans egen karriär som artist.

Året var 1989 och pappa Glyn Johns, legendarisk skivproducent, satt bakom ratten på väg till Memphis. Han och hans resesällskap John Hiatt skulle kolla in en rytmsektion som kanske, kanske inte var rätt musiker för att backa den just då hete Hiatt som skulle spela in i Ocean Way Recording Studios i Hollywood. Viktig produktion, stor budget, höga insatser.

Glyn tryckte in en kassett i bilstereon, en demo som hans 20-årige son gjort med egna låtar. Hiatt gav inte så mycket för låtarna, men tyckte att trummisen var fantastisk. ”Kan vi inte ha med honom?” Glyn Johns protesterade generat, det där är hans grabb och nepotism tycker han inte om alls. ”Inget att diskutera”, sa artisten. Ethan Johns spelade trummor, men också gitarr och mandolin på det som antagligen kommer att förbli John Hiatts bästsäljande album, ”Stolen moments”.

Sedan har det bara fortsatt. Ethan Johns är sedan ett par decennier en av rockvärldens mest anlitade musiker och – precis som pappa och hans yngre bror Andy Johns – en högt respekterad producent.

– Musiker har jag alltid varit, sedan jag var elva, men karriären som producent ramlade jag bara in i, berättar han. Jag skrev och lirade med andra musiker, olika sammanhang, och när det var dags att spela in blev det naturligt att jag tog kommandot eftersom jag hade en del erfarenheter hemifrån. En del av dessa demos skickades till skivbolag, de lät bra, så det brukade sluta med att jag fick producera skivan.

– Om någonting man gör blir framgångsrikt så får man fler uppdrag, i omgivningens ögon blir man synonym med den framgången. Så jag blev producenten, trots att jag aldrig upphörde att turnera som musiker.

Förmånen att jobba med dessa enormt begåvade artister och lära mig av dem hade varit väldigt dumt att tacka nej till.

Ett skivomslag är dessutom ett rätt fint visitkort, och vissa av dem trycktes i miljonupplagor. Ryktet spred sig.

– Min karriär som singer-songwriter hamnade i baksätet, huvudsakligen för att jag hade fullt upp med att hjälpa andra. Men det passar mig egentligen rätt bra, jag har aldrig varit så intresserad av rampljuset utan trivs med att agera support. Erfarenheterna är ovärderliga, dessa samarbeten har burit så mycket frukt. Förmånen att jobba med dessa enormt begåvade artister och lära mig av dem hade varit väldigt dumt att tacka nej till.

Men framgångens pris kan vara att man fastnar: man gör det som omgivningen vet att man är bra på, punkt. Det krävdes att någon som visste lite mer grep in. Denna någon var den engelska folkpopartisten Laura Marling. De båda satt en sen kväll för några år sedan och spelade låtar för varandra när hon plötsligt sa: Jag gör en konsert i London imorgon, du måste komma dit och framföra den där låten som du nyss sjöng!

– Och det gjorde jag. Och det förändrade allt, eftersom det fick mig att förstå hur viktigt detta är för en låtskrivare – vad beträffar ens hantverk och förmågan att utveckla det – att kliva fram och dela det man gör med en livepublik.

Som producent är Ethan Johns den som ansvarar för helheten, som står för den musikaliska presentationen, och ibland den som går in och rotar i låtskrivarens sånger: föreslår strykningar, hojtar när något väsentligt saknas. Han är van vid att ta dessa beslut. Men när han spelar in egna låtar är det viktigt att han släpper taget och släpper in andra.

– Väldigt viktigt. Att producera mina egna skivor hade varit dåraktigt. Det är nästintill omöjligt att skaffa sig ett perspektiv på vad man gör som artist. Jag strävar inte efter att ha kontroll över situationerna, inte när jag producerar andra heller, eftersom det mest fruktbara händer i situationer där man inte har kontroll. Musik ska inte vara förutbestämd.

Ju mindre förutbestämda uppfattningar om musiken du är på väg att skapa, desto större är chansen att du åstadkommer något bra.

Ethan Johns är av den gamla skolan, som helst spelar in analogt med rullband och som talar om inspelningsrummet som bandets femte eller sjätte medlem. Vanligare idag är förstås att jobba digitalt. Många moderna låtskrivare producerar sina egna alster; fixandet med instrumentpålägg, ljudbild och detaljer är bara ytterligare steg i samma produktionskedja som den komponerande artisten kontrollerar i samma laptop. Möjligheterna är oändliga, men det blir ofta envägskommunikation eftersom artisten kontrollerar hela processen själv.

– Det blir väldigt insnöat. Man hör hur metoden färgar musiken, det låter inneslutet. Det kan vara snillrikt gjort, utomordentligt genomfört, men det är inget särskilt mänskligt uttryck. För mig kommer konstens kraft ur raka motsatsen till den attityden: ju mer du försöker gå ur vägen för ditt eget skapande, desto mer vitalt blir det. Det där är mitt perspektiv, i alla fall. Jag vet att det finns de som skapar intressant konst med teknologi. Men förutsättningarna för mitt skapande är bäst om jag inte behöver tänka på ... någonting! Framför allt vill jag inte ha ett click-track i hörlurarna som berättar för mig vilket tempo jag ska hålla mig till. Det där är upp till bandet.

– Många artister jagar en idé som de har i sitt huvud, ett sound eller uttryck som de vill få till. På så vis blir de döva för andra möjligheter. För oss i Black Eyed Dogs gäller motsatt tankesätt: ju mindre förutbestämda uppfattningar om musiken du är på väg att skapa, desto större är chansen att du åstadkommer något bra.

Detta sätt att tänka har påverkat snart sagt alla artister han spelat in. Ethan Johns spelar helst in live, med mikrofoner som inte är isolerade till ett enda instrument utan som tar upp rummets akustik – samt övriga instrument. Detta tvingar varje medverkande musiker att vara totalt närvarande, eftersom inget går att klippa bort. Ryan Adams, Ray LaMontagnes och Laura Marlings mest kända skivor bär alla vittnesbörd. Men han är inte rigid.

– Ifall Brian Wilson skulle höra av sig och han klev in i studion med färdigskrivna arrangemang är jag rätt säker på att jag inte hade visat bort honom. Alla är olika. Men jag föredrar att göra skivor utan att ha en plan.

Han spelade på Rufus Wainwrights album ”Poses” och producerade låten ”California”; det är svårt att gissa sig till.

– Bra! säger han. Det innebär förhoppningsvis att det låter som en Rufus Wainwright-skiva istället för en av mina.

Så snart jag skakade hans hand och såg honom in i ögonen visste jag att jag kunde göra en skiva med honom.

I gengäld finns andra artister som spontant känns som om de hör till en helt annan värld, men där producentprägeln är desto tydligare när Ethan Johns oväntat trätt in. Det bästa exemplet är Tom Jones, vars ”Praise & blame” och ”Spirit in the room” han producerade 2010-12.

– Hm. När det händer vill jag tro att det handlar om att dessa skivor representerar en sann version av vem personen är. Särskilt Tom. Jag tror att han har velat göra den sortens skiva i decennier, utan att veta hur. Jag tror att jag skapade förutsättningarna, och rummet, där han äntligen kunde finna detta i sig själv. Men utöver detta var det inte mycket jag gjorde.

– Jag hade inte bestämt mig för att ta uppdraget och jobba med honom innan jag träffade honom. Men så snart jag skakade hans hand och såg honom in i ögonen visste jag att jag kunde göra en skiva med honom. Vi kunde relatera, jag kände att det här blir okej. Men det funkar inte varje gång.

Fakta Ethan Johns Föddes 1969, i England, och har delat sin tid mellan hemlandet och USA. Hans pappa Glyn Johns var en av den tidiga rockens absolut största producenter, som skapat klassiker med Rolling Stones, The Who, Eric Clapton, Faces, The Eagles m fl. Farbror Andy Johns å sin sida producerade flera skivor med Led Zeppelin. Själv har han som producerande musiker gjort skivor med Ryan Adams, Laura Marling, Tift Merritt, Kings of Leon, The Vaccines, The Jayhawks, The Staves, Ray LaMontagne, Crowded House m fl. I kväll spelar han och hans band The Black Eyed Dogs på Folk å Rock i Malmö. Tillsammans gav de i höstas ut dubbelalbumet ”Anamnesis”. Genom åren har han släppt fyra soloalbum.