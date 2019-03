Kristian Matsson spelar i Stockholm

The Tallest Man on Earth, som heter Kristian Matsson, ska släppa sitt nya album "I love you. It’s a fever dream" den 19 april. Nu presenterar han också den första singeln, som döpts till "I'm a stranger now".

I samband med det nya albumet åker Matsson ut på världsturné. Två spelningar är inplanerade i Sverige, han spelar på Cirkus i Stockholm den 17:e och 18:e november.

Kristian Matsson, som föddes i Leksand 1983, inledde sin solokarriär 2006 efter att tidigare ha varit medlem i indiebandet Montezumas. Det senaste albumet "Dark bird is home" kom 2015.