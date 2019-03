Politisk punk som är lika påstridig som kul

Arre! Arre! har inte plats för några transportsträckor på sitt andra album.

Arre! Arre! PUNK. Tell me all about them.

En av Fleetwood Macs märkligt betitlade låtar heter ”You make loving fun”, som om det skulle behövas. Malmöbandet Arre! Arre! gör något mycket svårare: make politics fun!

Bandets medel är sprudlande, rolig och påstridig punk, texterna handlar om feminism men ändå om rätt mycket mer. Energinivån är hög, de tio låtarna har inga transportsträckor alls. Sånt finns det inte tid för. Time is now, and it's an all time low, sjunger Anna Palmer i iggypoppiga ”All time low”.

Mer specifik är ”His-story moves in circles”, som handlar om Metoo men framför allt om backlash. ”Jämställdhet är ett laddat vapen”, konstaterar sångerskan till ett beat som bandet lånat från kulturmannen Phil Spectors ”Be my baby”. I ett par andra låtar används sång- och textcitat till full effekt: The Fugees ”Ready or not” i ”We're gonna find U”, Talking Heads störda ”Psycho killer” i käftsmällspunkiga ”Rapiest adieu”. Sången är överlag gapig, ett säkert tecken på passion och engagemang, men Matilda ”Mattis” Årestads gitarrmelodier är tydligt utmejslade och gör mycket för stadgan.