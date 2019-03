Kapa bilköerna – Vellinge vill halvera antalet broöppningar vid kanalen

Snart kan det vara slut på långa bilköer till Näset under högsäsong. Kommunen vill halvera antalet broöppningar vid Falsterbokanalen – och Trafikverket ger grönt ljus för att förändringar är på gång.

De ökade trafikmängderna och långa köerna som bildas vid Falsterbokanalen under sommarmånaderna är bakgrunden till att Vellinge för andra året på raken skickar in en ansökan till Trafikverket. Målsättningen – att halvera antalet broöppningar under högsäsongen – är en förutsättning för att säkra framkomligheten för bilister, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister, menar kommunen.